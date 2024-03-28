Експерша ракетка світу Енді Роддік здивований розставанням сербського тенісиста Новака Джоковича та його тренера Горана Іванишевича.

Своїми думками про цю подію колишній тенісист поділився в ефірі Tennis Channel.

"Звичайно, я був здивований. Знаєте, у березні або квітні не заведено робити зміни такого плану. Думаю, це мало стати сюрпризом для них обох. Повинно було бути щось, що змусило їх піти на це в середині сезону. Знаєте, Джокович практично змінив усю свою команду і тепер ось навіть Іванішевич.

Мені буде цікаво подивитися, з ким він тепер працюватиме. Здається, що він завжди повертається до Мар'яна Вайди, коли відбувається щось подібне. Це вже траплялося кілька разів, але річ у тім, що Новак може сприймати думки тільки від певної кількості людей на землі. Ось чому він вибрав Беккера свого часу, тому ж він працював так довго з Гораном. Мені буде дуже цікаво подивитися, якими будуть його наступні кроки.", - сказав Роддік