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Експерша ракетка світу здивований розставанням Джоковича та Іванишевича

Сьогодні 20:30 73 0
Експерша ракетка світу здивований розставанням Джоковича та Іванишевича
#ATP, #великий теніс, #Новак Джокович

Джерело - Tennis Channel.

Експерша ракетка світу Енді Роддік здивований розставанням сербського тенісиста Новака Джоковича та його тренера Горана Іванишевича. 

Своїми думками про цю подію колишній тенісист поділився в ефірі Tennis Channel.

"Звичайно, я був здивований. Знаєте, у березні або квітні не заведено робити зміни такого плану. Думаю, це мало стати сюрпризом для них обох. Повинно було бути щось, що змусило їх піти на це в середині сезону. Знаєте, Джокович практично змінив усю свою команду і тепер ось навіть Іванішевич.

Мені буде цікаво подивитися, з ким він тепер працюватиме. Здається, що він завжди повертається до Мар'яна Вайди, коли відбувається щось подібне. Це вже траплялося кілька разів, але річ у тім, що Новак може сприймати думки тільки від певної кількості людей на землі. Ось чому він вибрав Беккера свого часу, тому ж він працював так довго з Гораном. Мені буде дуже цікаво подивитися, якими будуть його наступні кроки.", - сказав Роддік

Серб працював з досвіченим фахівцем з 2018 року, і відтоді Іванишевич є частиною табору Джоковича.

За часи спільної співпраці, тенісист виграв 12 титулів серії Grand Slam.

Нагадаємо, що Джокович невдало розпочав сезон 2024 року, програвши у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії та третьому колі Мастерсу в Індіан-Веллсі. Очікується, що наступного разу він зіграє в сезоні ґрунтових кортів.

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