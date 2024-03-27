Джокович припинив співпрацю зі своїм видатним тренером

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович вирішив припинити співпрацю зі своїм тренером Гораном Іванишевичем.

Про це тенисист повідомив у своїх соцмережах.

Іванишевич прославився своєю видатною ігровою кар'єрою. Хорват є єдиним в історії Вімблдону гравцем, який здобув перемогу, отримавши на турнір спеціальне запрошення організаторів — вайлд-кард.

Серб працював з досвіченим фахівцем з 2018 року, і відтоді Іванишевич є частиною табору Джоковича.

За часи спільної співпраці, тенісист виграв 12 титулів серії Grand Slam.

Нагадаємо, що Джокович невдало розпочав сезон 2024 року, програвши у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії та третьому колі Мастерсу в Індіан-Веллсі. Очікується, що наступного разу він зіграє в сезоні ґрунтових кортів.