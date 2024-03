Країни Близького Сходу та Австралія будуть конкурувати за проведення престижного турніру

Катар, ОАЕ та Австралія посперечаються за проведення нового турніру серії Мастерс.

Про це повідомляє Yahoo Sports з посилання Telegraph Sport.

За інформацією видання, Саудівська Аравія відкликала cвою попередню заявку, щоб подати іншу у боротьбі за проведення нового Мастерсу. ATP, у свою чергу, вирішила дати можливість Катару, Об’єднаним Арабським Еміратам, а також Федерації тенісу Австралії подати конкурентні пропозиції. Фактично, це може означати дві окремі "еміратські заявки" - одна з Дубаю, інша з Абу-Дабі - нарівні з заявками від Дохи, Ер-Ріяда та Мельбурна. Вікно для подачі заявок обмежене, оскільки керівництво ATP хоче обговорити заявки під час об’єднаного турніру в Мадриді через п'ять тижнів.

