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Країни Близького Сходу та Австралія будуть конкурувати за проведення престижного турніру

Сьогодні 09:14 142 0
Країни Близького Сходу та Австралія будуть конкурувати за проведення престижного турніру
#ATP, #WTA, #великий теніс, #мастерс

Джерело - Чемпіон.

Катар, ОАЕ та Австралія посперечаються за проведення нового турніру серії Мастерс.

Про це повідомляє Yahoo Sports з посилання Telegraph Sport.

За інформацією видання, Саудівська Аравія відкликала cвою попередню заявку, щоб подати іншу у боротьбі за проведення нового Мастерсу. ATP, у свою чергу, вирішила дати можливість Катару, Об’єднаним Арабським Еміратам, а також Федерації тенісу Австралії подати конкурентні пропозиції. Фактично, це може означати дві окремі "еміратські заявки" - одна з Дубаю, інша з Абу-Дабі - нарівні з заявками від Дохи, Ер-Ріяда та Мельбурна. Вікно для подачі заявок обмежене, оскільки керівництво ATP хоче обговорити заявки під час об’єднаного турніру в Мадриді через п'ять тижнів.

Зазначимо, що раніше Саудівська Аравія пропонувала об’єднати чоловічий та жіночий тенісні тури, інвестувавши 2 мільярди доларів.

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