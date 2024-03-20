Костюк поділилася планами на Олімпіаду

Виступ на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі ніяк не впливає на підготовку Марти Костюк до Олімпійських ігор-2024.

Про це тенісистка розповіла в інтерв’ю Tribuna.com.

Напевно буде дуже хвилююче, але, сподіваюсь, вийде абстрагуватися від того, наскільки велика ця подія. Просто представляти наш прапор, нашу країну. Звісно, хочеться медаль, але до цього ще дуже далеко", - сказала Костюк.

"Ні, ніяк не впливає. У нас точно такий же календар, просто додається ще один турнір в липні, а саме Олімпіада. Планую виступити там. Не знаю, чи буду виступати в парі, але точно буду виступати в одиночці. Дуже чекаю свого дебюту там.

Нагадаємо, в Індіан-Веллсі Марта дійшла до півфіналу, в якому поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек, яка й виграла турнір. Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що Костюк зіграє на WTA 500 у Штутгарті.

Олімпійські ігри-2024 проходитимуть з 26 липня по 11 серпня. Напередодні МОК ухвалив нові рішення щодо участі "нейтральних" спортсменів з країн-терористок. Чемпіон зібрав усе, що потрібно знати.