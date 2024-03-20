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Костюк поділилася планами на Олімпіаду

Сьогодні 17:13 169 0
Костюк поділилася планами на Олімпіаду
#Марта Костюк, #Олімпіада-2024

Джерело - Tribuna.com.

Виступ на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі ніяк не впливає на підготовку Марти Костюк до Олімпійських ігор-2024. 

Про це тенісистка розповіла в інтервю Tribuna.com. 

"Ні, ніяк не впливає. У нас точно такий же календар, просто додається ще один турнір в липні, а саме Олімпіада. Планую виступити там. Не знаю, чи буду виступати в парі, але точно буду виступати в одиночці. Дуже чекаю свого дебюту там.

Напевно буде дуже хвилююче, але, сподіваюсь, вийде абстрагуватися від того, наскільки велика ця подія. Просто представляти наш прапор, нашу країну. Звісно, хочеться медаль, але до цього ще дуже далеко", - сказала Костюк. 

Нагадаємо, в Індіан-Веллсі Марта дійшла до півфіналу, в якому поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек, яка й виграла турнір. Сьогодні, 20 березня, стало відомо, що Костюк зіграє на WTA 500 у Штутгарті. 

Олімпійські ігри-2024 проходитимуть з 26 липня по 11 серпня. Напередодні МОК ухвалив нові рішення щодо участі "нейтральних" спортсменів з країн-терористок. Чемпіон зібрав усе, що потрібно знати

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