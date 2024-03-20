Костюк заявилась на турнір WTA 500 у Штутгарті

Українська тенісистка Марта Костюк (26) заявлена на турнір WTA 500 у німецькому Штутгарті.

Про це повідомляє BTU.

Марта стала єдиною представницею України, яка виступить в основній сітці змагань. До цього вона лише раз у кар'єрі грала в Штутгарті - у 2018 році, де вийшла у друге коло.

В альтернативній заявці під №1 є ще одна українка Даяна Ястремська (33). Вона потрапить в основну сітку, якщо хтось з заявлених тенісисток відмовиться від участі.

Турнір розпочнеться 15 квітня, фінал заплановано на 21 квітня. Чинною чемпіонкою є перша ракетка світу Іга Швьонтек.

Нагадаємо, Костюк на BNP Paribas Open - WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі поступилась Ізі Швьонтек (1) в 1/2 фіналу. Це був перший півфінал "тисячника" (турніру категорії WTA 1000) для Марти, 21-річна киянка стала третьою українкою, якій вдалось увійти до четвірки найсильніших на змаганні подібної категорії.