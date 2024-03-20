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МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати

Сьогодні 12:36 1546 0
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати
#МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Олімпіада-2024

Джерело - Olympics.com.

МОК провів ще одне засідання Виконкому, на якому, зокрема, вчергове розглянули питання допуску російських та білоруських атлетів на Олімпійські ігри в Парижі. 

Наразі відомо, що кваліфікацію на ОІ пройшли 12 індивідуальних нейтральних спортсменів з російським паспортом та 7 з білоруським. МОК також озвучив кількість росіян та білорусів, які зможуть взяти участь і вона "малоймовірно, що буде досягнута" – це 54 та 28 атлетів відповідно. До слова, на Олімпіаді в Токіо Росія була представлена 330 спортсменами, а Білорусь – 104. 

Нові рішення від Виконкому МОК:

1. Створення комісії з перевірки відповідності атлетів з російськими та білоруськими паспортами на відповідність критеріям індивідуальних нейтральних атлетів (AINERP). Комісія складатиметься з трьох членів:

Ніколь Ховерц – віцепрезидентка МОК, голова комісії
Пау Газоль – представник комісії з етики МОК
Пан Сеунг Мін Рю – представник комісії спортсменів МОК

Зауважимо, що саме Ніколь Ховерц вже очолювала Групу з імплементації Олімпійських атлетів з Росії під час Олімпіади в Пхенчхані-2018. Тоді вона готувала звіт стосовно того, чи допускати "нейтральних" росіян на церемонію закриття (через допінг). Вердикт був негативним, однак саме Ховерц рекомендувала зняти відсторонення з Олімпійського комітету Росії. Згодом голова комісії визнала, що "підправила" звіт, аби у ньому зʼявилася рекомендація повернення ОКР, на прохання Виконкому МОК. 

Роботу AINERP підтримуватиме Пакеретт Жірард Заппеллі, головна спеціалістка МОКу з питань етики та відповідності, яка виконуватиме функції секретаря цієї комісії.

2. AINERP особисто запрошуватиме окремого нейтрального спортсмена та його допоміжний персонал для участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, про це заявив голова відділу звʼязків НОК та олімпійської солідарності МОК Джеймс Маклауд:

"Комісія збиратиметься після завершення кожного кваліфікаційного змагання, щоб мати змогу провести аналіз відповідності цих спортсменів і потім видати, або не видати, запрошення цьому спортсмену та його допоміжному персоналу.

МОК зобов'язався регулярно оновлювати список усіх атлетів, які мають право на участь в Олімпійських іграх, і цей список буде розміщено на вебсайті. Насправді комісія працюватиме більш-менш щодня, починаючи з цього моменту і до початку Ігор". 

3. AINERP контролюватиме поведінку та дотримання принципів участі усіх нейтральних спортсменів та їхнього персоналу, які виступатимуть на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, у тому числі після повернення з Ігор.

4. AINERP подаватиме будь-які питання до Дисциплінарної комісії МОКу для застосування заходів або санкцій, якщо поведінка будь-якого AIN або їхнього допоміжного персоналу буде вважатися такою, що суперечить Олімпійській хартії або ж умовам участі на Олімпіаді. 

Також МОК озвучив низку обмежень для нейтральних атлетів:

1. Спортсмени, які активно підтримують війну, не матимуть права бути заявленими або брати участь у змаганнях. 

2. Спортсмени, які мають контракт з російськими, білоруськими військовими чи органами національної безпеки, не матимуть права бути заявленими чи брати участь у змаганнях. Це ж стосується і допоміжного персоналу. 

3. Вони не братимуть участь у параді країн на церемонії відкриття. 

4. Вони не публікуватимуться у жодних командних заліках. 

5. Санкції проти винних у війні, російських і білоруських держав і урядів, залишаються в силі до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Це означає, що:

  • Жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація Росії чи Білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі, на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході.
  • Жоден російський, білоруський уряд чи державні чиновники не будуть запрошені та акредитовані на Олімпійські ігри в Парижі. 
  • Як і всі інші спортсмени, AIN повинні підписати умови участі на Олімпіаді. Вони містять зобов’язання поважати Олімпійську хартію, включаючи "миротворчу місію Олімпійського руху".

Окрім того, МОК затвердив гімн та прапор нейтральних атлетів:

Щоправда, рішення щодо церемонії закриття ухвалять пізніше, оскільки там беруть участь "не країни, а всі атлети разом". 

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 26 липня, цього ж числа розпочнуться кваліфікаційні змагання. Церемонія закриття – 11 серпня. Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) – до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг. Очікується участь 10500 атлетів.

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