Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування престижного тенісного турніру Miami Open - WTA 1000, що відбудеться в США.

Імена своїх перших потенційних суперниць дізнались українки Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Відразу 4 з 5 представниць України є сіяними на турнірі, тож розпочнуть змагання аж із 2-го кола.

Перше коло

Леся Цуренко (40) - Магда Лінетт (Польща, 54)

Переможниця пари виходить на Барбору Крейчикову (Чехія, 18)

Друге коло

Еліна Світоліна (17) - Елізабетта Коччаретто (Італія, 60) / Наомі Осака (Японія, 229)

Даяна Ястремська (33) - Дар'я Севілл (Австралія, 116) / Чжан Шуай (Китай, 711)

Марта Костюк (26) - Сара Соррібес Тормо (Іспанія, 52) / Аранча Рус (Нідерланди, 57)

Ангеліна Калініна (36) - Клара Бюрель (Франція, 45) / [WC] Каролін Возняцкі (Данія, 129)

Чинною чемпіонкою турніру є представниця Чехії Петра Квітова, яка зробила паузу в кар'єрі.

Основна сітка турніру в Маямі триватиме з 19 до 31 березня.

Напередодні польська тенісистка Іга Швьонтек (1) здолала представницю Греції Марію Саккарі (9) у фіналі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.