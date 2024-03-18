Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені"

Росіяни продовжують пробивати дно

Російський тенісист Даніїл Медведєв, який виступає під "нейтральним прапором", висловив незадоволення вигуками американських уболівальників на Індіан-Веллсі після програного фіналу іспанцю Карлосу Алькарасу - 6:7(5), 1:6.

У другому сеті за рахунку 0:2 після подвійної помилки суперника Медведєв вилаяв глядачів на трибунах.

"Просто кінчені у*****, б****. Я подаю подвійну, вони радіють, а коли він, б****, подає подвійну - н****. Кінчені у*****", - сказав росіянин.

Російські спортсмени продовжують пробивати дно в спілкуванні.

Зазначимо, Даніїл програв свій п'ятий фінал поспіль.

Нагадаємо, що жіночу сітку Інддіан Веллса виграла полька Іга Швьонтек, яка в півфіналі пройшла українку Марту Костюк.