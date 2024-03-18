Головне
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі
Вчора 22:43 7437
Колосальне домінування: статистичні підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Сьогодні 14:57 84
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:32 92060
Жеребкування Miami Open-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 10:07 564
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:30 383330 12
"Ми могли померти будь-якої миті": легенда збірної Боснії в дитинстві пережив війну та захоплювався Шевченком
Сьогодні 08:38 1028
Алькарас розібрався з росіянином Мєдвєдєвим у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 01:45 904
Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024
Сьогодні 00:22 520
Барселона впевнено перемогла Атлетико, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
Вчора 23:57 960 1
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
Вчора 23:41 949
Прямі трансляції

Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені"

Росіяни продовжують пробивати дно
Сьогодні 11:39 1662 0
Медведєв - про вболівальників на Індіан-Веллсі: "Просто кінчені"
Фото - Reuters
#Данило Медведєв

Джерело - Sport.ua.

Російський тенісист Даніїл Медведєв, який виступає під "нейтральним прапором", висловив незадоволення вигуками американських уболівальників на Індіан-Веллсі після програного фіналу іспанцю Карлосу Алькарасу - 6:7(5), 1:6.

У другому сеті за рахунку 0:2 після подвійної помилки суперника Медведєв вилаяв глядачів на трибунах.

"Просто кінчені у*****, б****. Я подаю подвійну, вони радіють, а коли він, б****, подає подвійну - н****. Кінчені у*****", - сказав росіянин.

Російські спортсмени продовжують пробивати дно в спілкуванні.

Зазначимо, Даніїл програв свій п'ятий фінал поспіль.

Нагадаємо, що жіночу сітку Інддіан Веллса виграла полька Іга Швьонтек, яка в півфіналі пройшла українку Марту Костюк.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги 3766
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 92060
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 383330 12
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі 7437
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії 3645
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104646
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165563 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37534
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35945 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16173 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20407 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69660