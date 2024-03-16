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Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі

Сьогодні 19:18 328 0
Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі
Фото - Jimmie48 Photography
#Ангеліна Калініна, #Індіан-Веллс, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Марта Костюк (32) на BNP Paribas Open - WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, де українка змогла ввійти в четвірку найсильніших.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), учасниці, яка програла в півфіналі, належить виплата в розмірі 325 000 доларів США.

Також Марта отримала 390 очок до рейтингу, відтак із нового тижня вона підніметься на найвище у своїй кар'єрі 26-те місце світової класифікації та стане другою ракеткою України. 

Нагадаємо, Костюк припинила свою участь на турнірі, поступившись Ізі Швьонтек (1) в 1/2 фіналу. Це був перший півфінал "тисячника" (турніру категорії WTA 1000) для Марти, 21-річна киянка стала третьою українкою, якій вдалось увійти до четвірки найсильніших на змаганні подібної категорії.

Крім Костюк, в Індіан-Веллсі-2024 брали участь ще 4 представниці України: Леся Цуренко, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська, синхронно вилетівши в другому колі, поповнили свої баланси на 42 000 доларів (по 35 очок), а Еліна Світоліна, зійшовши з дистанції у третьому раунді, заробила 59 100 доларів (65 очок).

Раніше ми повідомляли про суми призових, які отримали українки на іншому каліфорнійському турнірі - в Сан-Дієго.

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