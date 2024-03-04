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Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго

Українка зупинилася за крок від титулу
Сьогодні 19:01 Андрій Дунець 384 0
Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго
#Марта Костюк, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Марта Костюк на Cymbiotika San Diego Open - WTA 500, де українка змогла дістатися вирішального поєдинку.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA), учасниці, яка програла у фіналі, належить виплата в розмірі 87 665 доларів США.

Також третя ракетка України отримала 325 очок до рейтингу.

Нагадаємо, Костюк припинила свою участь на турнірі, поступившись британці Кеті Бултер із рахунком 7:5, 2:6, 2:6.

Ще дві українки, Леся Цуренко і Даяна Ястремська, вилетіли в першому та другому колах відповідно, поповнивши свої баланси на 9 820 доларів (1 очко) і 13 590 доларів (60 очок) відповідно.

Для 21-річної Костюк це був другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні. Слід додати, що лише 8 українських тенісисток вигравали турніри WTA.

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