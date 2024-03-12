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Нарді - про перемогу над Джоковичем: До матчу сказав тренеру, що не хочу програти по 6:1

Сьогодні 16:02 57 0
Нарді - про перемогу над Джоковичем: До матчу сказав тренеру, що не хочу програти по 6:1
#Новак Джокович, #Індіан-Веллс, #Лука Нарді

Джерело - Вtu.org.ua.

20-річний італійський тенісист Лука Нарді (123) розповів про свою перемогу над першою ракеткою світу Новаком Джоковичем.

Його коментарі надрукували на сайті Вtu.org.ua.

- Минула година відтоді, як ви обіграли Новака Джоковича. Як ви можете описати це своїми словами?

- Дивовижне відчуття. Я навіть не міг уявити, що зіграю з ним матч, а тепер я ще й переміг його. Тож для мене це така мрія, яка здійснилася.

- Лука, на дверях вашої спальні досі висить плакат із Новаком?

- Так, висить, так. Щовечора, коли я лягаю спати, я бачу Новака. Думаю, що з цього моменту я буду продовжувати, тепер уже точно (посміхається). Ні, я жартую. Але так, він у мене є, і я думаю, що я його збережу.

- У який момент ви почали думати, що я дійсно можу виграти цей матч, це не жарт?

- Перед матчем я говорив зі своїм тренером і сказав, що не хочу програти 6-1, 6-1. Сьогодні було дуже вітряно, тому нам обом було нелегко грати, але я думаю, що я добре стартував. Після трьох-чотирьох геймів, я зрозумів, що під час розіграшів я почуваюся добре. Так що я не знаю... Можливо, у перших геймах у мене з'явилося це відчуття.

Нагадаємо, молодий італієць у статусі "лакі-лузера" у трьох сетах обіграв п'ятиразового сербського чемпіона BNP Paribas Open.

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