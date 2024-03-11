Кіченок та Остапенко вийшли до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду на хардовому турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

У другому колі турніру українка та її напарниця Альона Остапенко (Латвія) у двох сетах переграли тандем Сюко Аояма (Японія) / Александра Крунич (Сербія).

Кіченок та Остапенко зробили три еси, припустилися чотирьох подвійних помилок та використали 4 із 8 брейк-пойнтів.

У чвертьфіналі українсько-латвійський дует зіграє проти Ніколь Меліхар / Еллен Перес.

BNP Paribas Open - WTA 1000

Індіан-Веллс, США

Хард. Призовий фонд - $9,258,080

Пари

1/8 фіналу, 11 березня

Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) [8] - Сюко Аояма (Японія) / Александра Крунич (Сербія) 6:4, 6:4

Нагадаємо, місце в наступному колі Індіан-Веллса вже забезпечила собі Марта Костюк, яка 3-тє коло пройшла на відмові суперниці, а от Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вже припинили участь у поточному змаганні, причому одеситка не змогла дограти матч через травму.

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