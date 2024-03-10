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Світоліна зіграє проти кривдниці Цуренко в третьому колі турніру в Індіан-Веллсі

Сьогодні 10:32 191 0
Світоліна зіграє проти кривдниці Цуренко в третьому колі турніру в Індіан-Веллсі
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) дізналася суперницю у третьому колі турніру BNP Paribas Open, який проходить в американському Індіан-Веллсі.

Українка зіграє проти американки Емми Наварро (23), яка у грі другого кола переграла Лесю Цуренко - 4:6, 7:5, 7:5. Тенісистки раніше не зустрічалися. 

Матч заплановано на понеділок, 11 березня. Початок не раніше 20:00 за київським часом.

Відзначимо, що Світоліна в стартовій для себе грі другого кола турніру обіграла Катеріну Сінякову (41) з Чехії. Двогодинний матч завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:1.

Нагадаємо, до третього кола Індіан-Веллсу вийшла Марта Костюк, а от Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вилетіли з турніру, причому одеситка не змогла дограти матч через травму.

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