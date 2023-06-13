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Надаль вперше за 20 років покинув топ-100 світового рейтингу

Пропустивши Ролан Гаррос, іспанець втратив понад 120 позицій.
Сьогодні 09:59 231 0
Надаль вперше за 20 років покинув топ-100 світового рейтингу
Фото - gettyimages
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Рафаель Надаль з Іспанії зазнав найбільшого падіння в рейтингу ATP.

Надаль перебуває поза тенісом вже впродовж п'яти місяців. Свій останній матч іспанець провів 18 січня, коли вилетів від американця Макензі Макдональда в другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії (0:3).

На початку червня Надаль мав би захищати титул чинного чемпіона Ролан Гаррос. Але не зіграв у Парижі через травму, що досі залишає тенісиста поза змаганнями.

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Надаль пропустив Відкритий чемпіонат Франції вперше за 19 років.  Після зняття 2000 очок іспанець опустився з 15 рядка рейтингу ATP на 136.

2023 рік Надаль розпочав у статусі другої ракетки світу. Увесь попередній сезон він протримався в межах топ-6. Востаннє він був сьомим у квітні 2017 року, а за межі топ-10 дотепер не вилітав з 2005 року.

Раніше Джокович у трьох сетах переграв Рууда в фіналі Roland Garros.

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