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Колишню першу ракетку світу дискваліфіковано до 2026 року

Халеп пропустить сумарно чотири роки
Сьогодні 21:11 251 0
Колишню першу ракетку світу дискваліфіковано до 2026 року
#Симона Халеп

Джерело - Чемпіон.

Румунська тенісистка Сімона Халеп дискваліфікована на чотири роки за вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє International Tennis Integrity Agency.

У жовтні минулого року Халеп тимчасово відсторонили на період розслідування після того, як в її організмі було знайдено сліди забороненої речовини роксадустату.

Сьогодні ж Халеп винесли вердикт: дискваліфікація на чотири роки. Термін бану 31-річної румунки відлічуватиметься з моменту початку тимчасового відсторонення і закінчиться 6 жовтня 2026 року.

Халеп є експершою ракеткою світу і 2-разовою переможницею турнірів Великого шлема (Роллан Гаррос-2018 і Вімблдон-2019). Сумарно вона за кар'єру виграла 24 турніри WTA.

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