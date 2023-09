Колишню першу ракетку світу дискваліфіковано до 2026 року

Румунська тенісистка Сімона Халеп дискваліфікована на чотири роки за вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє International Tennis Integrity Agency.

У жовтні минулого року Халеп тимчасово відсторонили на період розслідування після того, як в її організмі було знайдено сліди забороненої речовини роксадустату.

Сьогодні ж Халеп винесли вердикт: дискваліфікація на чотири роки. Термін бану 31-річної румунки відлічуватиметься з моменту початку тимчасового відсторонення і закінчиться 6 жовтня 2026 року.

Халеп є експершою ракеткою світу і 2-разовою переможницею турнірів Великого шлема (Роллан Гаррос-2018 і Вімблдон-2019). Сумарно вона за кар'єру виграла 24 турніри WTA.

Romanian tennis player Simona Halep has been suspended for a period of four years following breaches of the Tennis Anti-Doping Program.https://t.co/dO3PdIruyF pic.twitter.com/cLRU7EhkjY