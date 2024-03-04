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Бултер про Костюк: Марто я знаю, що твій час наближається

Сьогодні 09:22 94 0
Бултер про Костюк: Марто я знаю, що твій час наближається

Джерело - Чемпіон.

21-річна українська тенісистка Марта Костюк (34) попри поразку у фіналі турніру в Сан-Дієго, має велике майбутнє.

Про це повідомила суперниця українки Кеті Бултер.

"Я хотіла б почати з величезних поздоровлень Марті. Ти й твоя команда, ви уже давно в Турі, і ти така молода, але я відчуваю, що ти тут постійно б'єшся і підвищуєш рівень, тому я знаю, що твій час наближається, я це знаю точно. Так що так, вітаю, Марто", – сказала Кеті.

Відзначимо, що для Бултер це була друга перемога в кар'єрі. У 2023 році Кеті стала чемпіонкою в Ноттінгемі.

Костюк зіграла свій другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні.

Нагадаємо, лише 8 українських тенісисток вигравали турніри WTA.

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