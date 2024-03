21-річна українська тенісистка Марта Костюк (34) попри поразку у фіналі турніру в Сан-Дієго, має велике майбутнє.

Про це повідомила суперниця українки Кеті Бултер.

Katie Boulter thanks her boyfriend Alex de Minaur after winning the title in San Diego:



“I want to say a small special thank you to my boyfriend. He finished last night at midnight. He got on a 6 a.m. flight to be here today. So I do appreciate it.” 🥹 pic.twitter.com/m7jtryjIvD