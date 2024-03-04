Джерело - Чемпіон.

21-річна українська тенісистка Марта Костюк (34) попри поразку у фіналі турніру в Сан-Дієго, має велике майбутнє.

Про це повідомила суперниця українки Кеті Бултер.

"Я хотіла б почати з величезних поздоровлень Марті. Ти й твоя команда, ви уже давно в Турі, і ти така молода, але я відчуваю, що ти тут постійно б'єшся і підвищуєш рівень, тому я знаю, що твій час наближається, я це знаю точно. Так що так, вітаю, Марто", – сказала Кеті.

Katie Boulter thanks her boyfriend Alex de Minaur after winning the title in San Diego:



“I want to say a small special thank you to my boyfriend. He finished last night at midnight. He got on a 6 a.m. flight to be here today. So I do appreciate it.” 🥹 pic.twitter.com/m7jtryjIvD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 4, 2024

Відзначимо, що для Бултер це була друга перемога в кар'єрі. У 2023 році Кеті стала чемпіонкою в Ноттінгемі.

Костюк зіграла свій другий фінал у кар'єрі. Навесні 2023 року киянка виграла турнір в Остіні.

Нагадаємо, лише 8 українських тенісисток вигравали турніри WTA.