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Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 12:12 89958
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко, #Олексій Крутих, #Ерік Ваншельбойм

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович зберіг статус першої ракетки світу. Карлос Алькарас займає другу сходинку рейтингу, а трійку замикає переможець Australian Open Яннік Сіннер.

Лідер українського тенісу Віталій Сачко зберіг 171 сходинку. Ілля Марченко опустився на 2 позиції - 225-й.

Рейтинг ATP
4 березня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9675
2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8805
3 (3). Яннік Сіннер (Італія) - 8270
4 (4). Даніїл Медведєв - 7715
5 (5). Андрєй Рубльов -  5010
6. (6) Александр Звєрєв (Німеччина) - 4950
7 (7) Хольгер Руне (Данія) - 3720
8 (8). Губерт Гуркач (Польща) - 3405
9 (11). Каспер Руд (Норвегія) - 3405
10. (9) Алекс де Мінаур (Австралія) - 3210
....
171 (171). Віталій Сачко (Україна) - 371
228 (226). Ілля Марченко (Україна) - 266
358 (360). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 138
397 (392). Олексій Крутих (Україна) - 121

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