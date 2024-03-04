Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокович зберіг статус першої ракетки світу. Карлос Алькарас займає другу сходинку рейтингу, а трійку замикає переможець Australian Open Яннік Сіннер.
Лідер українського тенісу Віталій Сачко зберіг 171 сходинку. Ілля Марченко опустився на 2 позиції - 225-й.
Рейтинг ATP
4 березня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9675
2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8805
3 (3). Яннік Сіннер (Італія) - 8270
4 (4). Даніїл Медведєв - 7715
5 (5). Андрєй Рубльов - 5010
6. (6) Александр Звєрєв (Німеччина) - 4950
7 (7) Хольгер Руне (Данія) - 3720
8 (8). Губерт Гуркач (Польща) - 3405
9 (11). Каспер Руд (Норвегія) - 3405
10. (9) Алекс де Мінаур (Австралія) - 3210
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171 (171). Віталій Сачко (Україна) - 371
228 (226). Ілля Марченко (Україна) - 266
358 (360). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 138
397 (392). Олексій Крутих (Україна) - 121
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