Українка вперше перемогла суперницю з топ-5 рейтингу

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (34) перемогла американку Джессіку Пегулу (5) в півфінальному матчі турніру категорії WTA 500 у Сан-Дієго.

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин та завершився з рахунком 7:6(4), 6:1. Марта зробила неймовірний камбек у першому сеті, відігравшись з рахунку 1:5.

Костюк тричі подала навиліт у матчі, допустила 9 подвійних помилок та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Це була третя очна зустріч тенісисток - наразі рахунок 2:1 на користь американки.

Зазначимо, що українка здобула свою першу перемогу над представницею топ-5 світового рейтингу WTA.

У фіналі Костюк зіграє з британською тенісисткою Кеті Бултер (49), яка в півфіналі виявилася сильнішою за Емму Наварро (26) з США. Матч запланований на 4 березня, о 1:00 за київським часом.

Марта вдруге зіграє в фіналі турніру WTA і вперше в категорії 500. Минулого року Костюк тріумфувала на турнірі WTA 250 в американському Остіні.

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500

Сан-Дієго, США

Хард, Призовий фонд - $922,573

1/2 фіналу, 03 березня

Марта Костюк (Україна) - Джессіка Пегула (США) 7:6(4), 6:1

На шляху до фіналу в першому колі Костюк у трьох партіях обіграла американку Енн Лі (167), у другому здолала австралійку Тайлу Престон (153), а в третьому перемогла росіянку Анастасію Павлюченкову (25).

Нагадаємо, Ангеліна Калініна (35) поступилася китаянці Сію Ван (41) у півфіналі турніру в Остіні.