Матч тривав менш як півтори години і завершився у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) зазнала поразки від росіянки Анни Блінкової (51) у другому колі турніру в Сан-Дієго, США.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 7:6(6), 6:2. Українка 6 разів подала навиліт, допустила три подвійні помилки та реалізувала 3 з 8 брейкпойнтів.

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500

Сан-Дієго, США

Хард, Призовий фонд - $922,573

Друге коло, 29 лютого

Анна Блінкова (Росія) - Даяна Ястремська Україна 7:6(6), 6:2

Нагадаємо, що на турнірі продовжує виступи українка Марта Костюк (34), яка напередодні переграла австралійку Тайлу Престон (153) у другому колі турніру.

Ястремська у першому колі змагань з боями перемогла Керолайн Доулгайд (45).