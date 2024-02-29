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Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
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Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго

Матч тривав менш як півтори години і завершився у двох сетах
Сьогодні 23:17 181 0
Ястремська поступилася росіянці Блінковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Фото: Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) зазнала поразки від росіянки Анни Блінкової (51) у другому колі турніру в Сан-Дієго, США.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 7:6(6), 6:2. Українка 6 разів подала навиліт, допустила три подвійні помилки та реалізувала 3 з 8 брейкпойнтів.

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
Друге коло, 29 лютого

Анна Блінкова (Росія) - Даяна Ястремська Україна 7:6(6), 6:2

Нагадаємо, що на турнірі продовжує виступи українка Марта Костюк (34), яка напередодні переграла австралійку Тайлу Престон (153) у другому колі турніру.

Ястремська у першому колі змагань з боями перемогла Керолайн Доулгайд (45).

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