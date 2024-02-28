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Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
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Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго

Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:25 181 0
Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) обіграла американку Керолайн Доулгайд (45) у першому колі турніру в Сан-Дієго, США.

Матч тривав 2 години 9 хвилин.  Українка тричі подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 7 з 8 брейк-пойнтів.

Наступною суперницею Даяни стане Анна Блінкова (51).

Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 27 лютого

Даяна Ястремська (Україна) - Керолайн Доулгайд (США) 6:4, 5:7, 6:1

Нагадаємо, ще одна українка Марта Костюк перемогла Енн Лі у першому колі турніру в Сан-Дієго.

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