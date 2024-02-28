Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) обіграла американку Керолайн Доулгайд (45) у першому колі турніру в Сан-Дієго, США.
Матч тривав 2 години 9 хвилин. Українка тричі подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 7 з 8 брейк-пойнтів.
Наступною суперницею Даяни стане Анна Блінкова (51).
Cymbiotika San Diego Open - WTA 500
Сан-Дієго, США
Хард, Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 27 лютого
Даяна Ястремська (Україна) - Керолайн Доулгайд (США) 6:4, 5:7, 6:1
Нагадаємо, ще одна українка Марта Костюк перемогла Енн Лі у першому колі турніру в Сан-Дієго.