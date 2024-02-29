Головне
Помер легендарний нападник Карпат
Сьогодні 11:15 110
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:11 62402
Калініна обіграла Осоріо на шляху в чвертьфінал турніру в Остіні
Сьогодні 08:16 275
Костюк у двох сетах здолала юну австралійку на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 01:05 520
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році
Сьогодні 00:23 8239
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Лідс: результати матчів Кубку Англії
Вчора 23:51 660
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому
Вчора 18:42 3723 1
Шовковський став найкращим тренером 18 туру УПЛ
Вчора 18:22 302
Ванат визнаний найкращим гравцем 18 туру УПЛ
Вчора 17:40 461
Лунін проведе переговори з Реалом щодо нового контракту
Вчора 17:21 462
Прямі трансляції

Світоліна: Буду боротись за медаль Олімпіади-2024

Еліна Світоліна прокоментувала очікування від Олімпіади у Парижі
Сьогодні 10:44 108 0
Світоліна: Буду боротись за медаль Олімпіади-2024
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - kamp-sport.com.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) планує поборотися за медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомила тенісистка в інтерв'ю kamp-sport.com.

"Я граю щотижня та нагадую про війну, тому що багато світових медіа вже не згадують цю тему. Намагаюсь зробити все можливе зі свого боку.

Зараз готуємось до Олімпійських ігор, будемо боротись за медаль. Подивимось, як усе буде відбуватися. Маю велику мотивацію перемагати", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Еліна здобула бронзу на Олімпіаді в Токіо-2020.

Відзначимо, що свій останній матч Еліна зіграла на турнірі в Дубаї, де поступилась першій ракетці світу польці Ізі Швьонтек із рахунком 1:6, 4:6.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році 8239
Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал Мбаппе розповів Макрону та еміру Катару про можливий трансфер у Реал 15012
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому Бухов - найкращий спортсмен України в лютому 3723 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації 62402
Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами 11107
"Чемпіон" повертається до "Української правди" "Чемпіон" повертається до "Української правди" 2002 1
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164769 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5257
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25259
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155898
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34061 2
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5382 2