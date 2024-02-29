Світоліна: Буду боротись за медаль Олімпіади-2024

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) планує поборотися за медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це повідомила тенісистка в інтерв'ю kamp-sport.com.

"Я граю щотижня та нагадую про війну, тому що багато світових медіа вже не згадують цю тему. Намагаюсь зробити все можливе зі свого боку.

Зараз готуємось до Олімпійських ігор, будемо боротись за медаль. Подивимось, як усе буде відбуватися. Маю велику мотивацію перемагати", - відзначила Світоліна.