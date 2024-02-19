Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокови очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає переможець Australian Open Яннік Сіннер.
Лідер українського тенісу Віталій Сачко піднявся на три сходинки - 165. Ілля Марченко також здобув кілька позицій - 225.
Рейтинг ATP
19 лютого
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9855
2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 9105
3 (4). Яннік Сіннер (Італія) - 8270
4 (3). Даніїло Медведєв - 8265
5 (5). Андрій Рубльов - 5105
6. (6) Александр Звєрєв (Німеччина) - 5030
7 (7) Хольгер Руне (Данія) - 3700
8 (8). Губерт Гуркач (Польща) - 3600
9. (11) Алекс де Мінаур (Австралія) - 3210
10 (9). Тейлор Фріц (США) - 3065
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165 (168). Віталій Сачко (Україна) - 371
225 (228). Ілля Марченко (Україна) - 268
358 (357). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 138
391 (370). Олексій Крутих (Україна) - 133
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