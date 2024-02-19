Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокови очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає переможець Australian Open Яннік Сіннер.

Лідер українського тенісу Віталій Сачко піднявся на три сходинки - 165. Ілля Марченко також здобув кілька позицій - 225.

Рейтинг ATP

19 лютого

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9855 2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 9105 3 (4). Яннік Сіннер (Італія) - 8270 4 (3). Даніїло Медведєв - 8265 5 (5). Андрій Рубльов - 5105 6. (6) Александр Звєрєв (Німеччина) - 5030 7 (7) Хольгер Руне (Данія) - 3700 8 (8). Губерт Гуркач (Польща) - 3600 9. (11) Алекс де Мінаур (Австралія) - 3210 10 (9). Тейлор Фріц (США) - 3065 .... 165 (168). Віталій Сачко (Україна) - 371 225 (228). Ілля Марченко (Україна) - 268 358 (357). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 138 391 (370). Олексій Крутих (Україна) - 133 ✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

