Калініна та Сюй вийшли до півфіналу парного турніру в Досі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна у парі з китаянкою Іфань Сюй перемогли Катерину Александрову та Ірину Хромачову у чвертьфіналі на турнірі WTA 1000 у катарській Досі.
Матч тривав 1 годину 27 хвилин. Українка та китаянка двічі подали навиліт, допустили чотири подвійні помилки та реалізували 4 з 9 брейкпойнтів.
Калініна втретє в кар’єрі зіграє у півфіналі парного розряду на рівні Туру.
У наступному колі Ангеліна та Іфань зіграють проти американок Керолайн Доулгайд та Дезіре Кравчик. Матч відбудеться 16 лютого, початок – не раніше 15.30.
Ангеліна Калініна/Іфань Сюй (Україна/Китай) – Катерина Александрова/Ірина Хромачова 4:6, 6:4, 10:8
Раніше на цьому турнірі в одиночному розряді зазнала поразки Марта Костюк, яка не змогла дограти матч проти росіянки, Ангеліна Калініна поступилася латвійці Альоні Остапенко, а також Леся Цуренко знялася з матчу проти експершої ракетки світу Наомі Осаки.