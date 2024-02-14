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Калініна та Сюй вийшли до чвертьфіналу парного турніру в Досі

Матч тривав 1 годину 49 хвилин
Сьогодні 18:51 152 0
Калініна та Сюй вийшли до чвертьфіналу парного турніру в Досі
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна, #Сюй Іфань

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (30) у парі з китаянкою Іфань Сюй (56) перемогли Софію Кенін (45) з США та Аранчу Рус (43) з Нідерландів та вийшли до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у катарській Досі.

Матч тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 7:6(3), 7:6(2). Українка та китаянка жодного разу не подали навиліт, допустили одну подвійну помилку та реалізували 4 з 11 брейкпойнтів.

У наступному колі Ангеліна та Іфань зіграють з нейтральними спортсменками з російським паспортом Катериною Александровою та Іриною Хромачовою.

Раніше на цьому турнірі в одиночному розряді зазнала поразки Марта Костюк, яка не змогла дограти матч проти росіянки, Ангеліна Калініна поступилася латвійці Альоні Остапенко, а також Леся Цуренко знялася з матчу проти експершої ракетки світу Наомі Осаки.

Qatar TotalEnergies Open - WTA 1000
Призовий фонд $3,211,715
14 лютого, друге коло
Парний розряд

Ангеліна Калініна/Іфань Сюй (Україна/Китай) – Софія Кенін/Аранча Рус (США/Нідерланди) 7:6(3), 7:6(2)

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