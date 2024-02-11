Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№37 WTA) з перемоги розпочала боротьбу на турнірі WTA 1000 у Досі (Катар).

У першому колі Цуренко переграла Зейнеп Сонмез із Туреччини (№184 WTA), якій організатори видали вайлд-кард.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Цуренко припустилася трьох подвійних помилок та використала 7 із 16 брейк-пойнтів.

У наступному колі Цуренко зіграє з четвертою сіяною Онс Жабер (№6 WTA). Раніше до наступного кола турніру вийшла Марта Костюк.

Qatar TotalEnergies Open - WTA 1000

Доха, Катар

Призовий фонд $3,211,715

11 лютого, перше коло

Леся Цуренко (Україна) - Зейнеп Сонмез (Туреччина) 7:5, 6:3

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