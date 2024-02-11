Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (№37 WTA) з перемоги розпочала боротьбу на турнірі WTA 1000 у Досі (Катар).
У першому колі Цуренко переграла Зейнеп Сонмез із Туреччини (№184 WTA), якій організатори видали вайлд-кард.
Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Цуренко припустилася трьох подвійних помилок та використала 7 із 16 брейк-пойнтів.
У наступному колі Цуренко зіграє з четвертою сіяною Онс Жабер (№6 WTA). Раніше до наступного кола турніру вийшла Марта Костюк.
Qatar TotalEnergies Open - WTA 1000
Доха, Катар
Призовий фонд $3,211,715
11 лютого, перше коло
Леся Цуренко (Україна) - Зейнеп Сонмез (Туреччина) 7:5, 6:3
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!