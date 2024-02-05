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Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 14:15 87668
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко, #Олексій Крутих, #Ерік Ваншельбойм

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокови очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Лідер українського тенісу Віталій Сачко опустився на одну позицію - 166. Ілля Марченко залишився у топ-300 рейтингу - 234-е місце.

Рейтинг ATP
5 лютого
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9855
2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 9255
3 (3). Даніїло Медведєв - 8765
4 (4). Яннік Сіннер (Італія) -8310
5 (5). Андрій Рубльов - 5050
6. (6) Александр Звєрєв (Німеччина) - 5030
7 (7) Хольгер Руне (Данія) - 3775
8 (8). Губерт Гуркач (Польща) - 3540
9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3195
10 (10). Стефанос Ціціпас (Греція) - 3025
....
166 (167). Віталій Сачко (Україна) - 372
228 (234). Ілля Марченко (Україна) - 281
368 (377). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 134
370 (342). Олексій Крутих (Україна) - 133

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