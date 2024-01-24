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Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен

Китайську тенісистку вважають фавориткою
Сьогодні 17:55 494 0
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Чжен
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (93) зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень (15) за вихід до фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

Матч відбудеться в четвер, 25 січня, другим запуском вечірньої сесії на корті Рода Лейвера. Початок - не раніше 12:00 за київським часом.

Букмекери вважають 21-річну Чжен фавориткою.

Коефіцієнти

  • Перемога Ястремської - 2,65
  • Перемога Чжен - 1,55

Ястремська - Чжен: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу Australian Open

Це буде перша очна зустріч цих суперниць.

Нагадаємо, Ястремська розпочинала свій шлях на турнірі ще з кваліфікації, після чого в основній сітці, зокрема, спочатку сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона Маркету Вондроушову, в 1/8 фіналу пройшла 2-разову переможницю Australian Open Вікторію Азаренко, а у чвертьфіналі перемогла ще одну чешку Лінду Носкову. 

Чжен у Мельбурні досі мала значно легшу, на перший погляд, сітку. Найрейтинговішою суперницею Ціньвень тут була британка Кеті Бултер (54), а у чвертьфіналі китаянка здолала 75-ту ракетку світу - росіянку Анну Калінскую (6:7(4), 6:3, 6:1).

Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open

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