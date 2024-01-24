Джерело - Чемпіон.
Китаянка Цінь Вень Чжен (15) у трьох сетах перемогла росіянку Анну Калінську (75) в 1/4 фіналу Australian Open-2024.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
1/4 фіналу, 24 січня
Цінь Вень Чжен (Китай) - Анна Калінська 6:7 (7), 6:3, 6:1
Чжен у наступному раунді турніру зустрінеться з українкою Даяною Ястремську, яка переграла Лінду Носкову на шляху до півфіналу.
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