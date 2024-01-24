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Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open

Гра відбудеться в четвер, 25 січня
Сьогодні 17:35 485 0
Ястремська - Чжен: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Australian Open
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (93) зіграє проти китаянки Чжен Ціньвень (15) у півфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

Гра відбудеться в четвер, 25 січня, другим запуском вечірньої сесії на корті Рода Лейвера. Початок - не раніше 12:00 за київським часом.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport. Пряма відеотрансляція буде також доступна у спеціальній новині на нашому сайті.

Нагадаємо, в матчі 1/4 фіналу Ястремська впевнено у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову (6:3, 6:4), а Чжен здолала росіянку Анну Калінскую (6:7(4), 6:3, 6:1).

Ястремська: Приємно творити історію

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