Ястремська: Приємно творити історію

Українська тенісистка Даяна Ястремська (93) не ставила собі конкретну мету на Australian Open.
Про це вона розповіла після перемоги над чешкою Ліндою Носковою (50).
"Як я сказала на корті, приємно творити історію. Це щось нове для мене і для мого покоління, тому що востаннє це було дуже давно. Я ще не народилася. Це чудово. Я дуже рада бути в своєму першому півфіналі. Я трохи нервувала, але водночас втомилася. Мені здається, я була занадто емоційною. Сьогодні перед матчем я розлютилася на тренуванні на свого тренера. Але це добре, тому що я змогла забути свої емоції. Так, ще один крок зроблено.
Я приїхала сюди, і я просто зосереджувалась на грі в кожному матчі, на вдосконаленні. Я працював над деякими речами, які є трохи особистими, знаєте. Це більше асоціювалося з моєю головою та тим, як я почуваюся на корті. Я насправді не ставила за мету пройти чвертьфінал, четвертий раунд, півфінал чи щось інше. Я просто намагалася отримати задоволення від гри тут", - сказала Ястремська.
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