Ястремська: Приємно творити історію

Українська тенісистка Даяна Ястремська (93) не ставила собі конкретну мету на Australian Open.

Про це вона розповіла після перемоги над чешкою Ліндою Носковою (50).

"Як я сказала на корті, приємно творити історію. Це щось нове для мене і для мого покоління, тому що востаннє це було дуже давно. Я ще не народилася. Це чудово. Я дуже рада бути в своєму першому півфіналі. Я трохи нервувала, але водночас втомилася. Мені здається, я була занадто емоційною. Сьогодні перед матчем я розлютилася на тренуванні на свого тренера. Але це добре, тому що я змогла забути свої емоції. Так, ще один крок зроблено.