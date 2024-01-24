"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська висловила гордість за людей, що нині боронять Україну від російської навали, після перемоги у матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
"Я пишаюсь нашими бійцями з України", - написала українка англійською мовою на камері після інтерв'ю на корті.
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Нагадаємо, 23-річна українка у чвертьфіналі впевнено у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову (6:3, 6:4).
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