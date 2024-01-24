Головне
Ястремська впевнено перемогла Носкову та вийшла в півфінал Australian Open
Сьогодні 04:35 900
Ястремська стала лише 4-ю тенісисткою на Аustralian Оpen за останні 40 років з особливим досягненням
Сьогодні 06:20 492
Ястремська - п'ята в історії тенісистка, яка пробилася у півфінал турніру Grand Slam через кваліфікацію
Сьогодні 05:23 318
Ястремська - перша українська тенісистка, яка зіграє у півфіналі Australian Open
Сьогодні 05:02 318
Ястремська виграла перший сет у Носкової в 1/4 фіналу Australian Open
Сьогодні 03:57 453
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:04 10870
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова
Вчора 22:22 3125
Далакян: Настала моя спортивна старість
Вчора 21:54 450
"Головний суперник Костюк - її психологія, в іншому - це перша ракетка світу", – головред Чемпіона
Вчора 16:56 948
Далакян програв Акуї у бою за титул WBA
Вчора 13:17 1310
Блоги
"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open
"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open Андрій Дунець
Сьогодні 07:06 154
Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України"
Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України" Андрій Дунець
Вчора 11:45 1360
Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open
Відео дня: Костюк блискучим ударом навиліт завершила затяжний розіграш у матчі з Гофф на Australian Open Андрій Дунець
Вчора 10:58 973
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Максим Розенко
22.01.2024 15:43 66054 1
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Максим Розенко
22.01.2024 15:34 4157
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Максим Розенко
22.01.2024 15:14 5940 1
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open Андрій Дунець
22.01.2024 08:30 1293
Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму
Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму Андрій Дунець
22.01.2024 06:50 1772
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open
Відреагував навіть міністр: українська тенісистка потиснула руку росіянці після матчу Australian Open Андрій Дунець
20.01.2024 17:33 4079 1
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open
Відео дня: Світоліна ефектним смешем під задню лінію завершила матч 3-го кола Australian Open Андрій Дунець
20.01.2024 15:18 1596
Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві
Бій Фаніян-Меркадо — вже цієї суботи: FAVBET запрошує на благодійний вечір боксу в Києві Юрко Юрченко
19.01.2024 18:18 789
Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе
Як відхід Ніка Нерса відкрив шлях Гері Тренту молодшому зробити ставку на себе Юрко Юрченко
18.01.2024 17:39 641
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
18.01.2024 11:54 6493
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою Андрій Твердохліб
18.01.2024 10:33 36938
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
18.01.2024 09:04 15760 1
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Андрій Твердохліб
18.01.2024 08:16 8967
Глядачі аж засміялися: Костюк та Мертенс видали довжелезний розіграш із 42 ударів на Australian Open
Глядачі аж засміялися: Костюк та Мертенс видали довжелезний розіграш із 42 ударів на Australian Open Андрій Дунець
17.01.2024 16:54 5339
Емоції дня: Костюк розплакалася після важкої перемоги в 2-му колі Australian Open
Емоції дня: Костюк розплакалася після важкої перемоги в 2-му колі Australian Open Андрій Дунець
17.01.2024 15:39 2204 1
Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років
Вісім чемпіонських боїв - вісім перемог: Олександру Усику виповнилося 37 років Андрій Твердохліб
17.01.2024 11:34 3928
Відома українська блогерка зізналася Астаф’євій, що закохана в Мудрика
Відома українська блогерка зізналася Астаф’євій, що закохана в Мудрика Nastya Bolshakova
17.01.2024 08:47 2792
Прямі трансляції

"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open

Черговий вияв любові Даяни до Батьківщини після матчу
Сьогодні 07:06 Андрій Дунець 156 0
"Я пишаюсь нашими бійцями з України": Ястремська написала на камері сильне послання після виходу в півфінал Australian Open
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська висловила гордість за людей, що нині боронять Україну від російської навали, після перемоги у матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

"Я пишаюсь нашими бійцями з України", - написала українка англійською мовою на камері після інтерв'ю на корті.

Нагадаємо, 23-річна українка у чвертьфіналі впевнено у двох сетах перемогла чешку Лінду Носкову (6:3, 6:4).

Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open Ястремська - Носкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open 1821
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 10870
Ястремська - Носкова: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open Ястремська - Носкова: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open 2231
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова 3125
Костюк поступилась Гофф у чвертьфіналі Australian Open Костюк поступилась Гофф у чвертьфіналі Australian Open 1564 3
Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України" Костюк: "Перед матчем здогадувалась, що буде великий ракетний обстріл України" 1360
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20703
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58737
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43450
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87837
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 50677 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 86237