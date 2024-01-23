Ястремська зіграє з Носковою у чвертьфіналі Australian Open на центральному корті

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (93) за вихід у півфінал Australian Open-2024 зіграє проти представниці Чехії Лінди Носкової (50).
Матч відбудеться 24 січня.
3:00. Лінда Носкова - Даяна Ястремська, арена Рода Лейвера, перший запуск
Раніше тенісистки не зустрічалися. Для обох - це перший чвертьфінал на турнірах Grand Slam.
У попередньому раунді Ястремська у двох сетах перемогла вікторію азаренко (7:6 (6), 6:4), а Носкова без боротьби пройшла Еліну Світоліну (3:0, відмова), яка через травму змогла відіграти лише 3 гейми.
Нагадаємо, Марта Костюк на чвертьфінальній стадії у тригодинному трилері поступилася Коко Гофф (7:6 (6), 6:7 (3), 6:2).