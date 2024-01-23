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Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Гофф

Американську тенісистку вважають очевидною фавориткою
Сьогодні 00:09 1548 0
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Гофф
#Australian Open, #Марта Костюк, #Коко Гофф

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (37) зіграє проти американки Коко Гофф (4) у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

Матч відбудеться у вівторок, 23 січня, другим запуском на корті Рода Лейвера. Орієнтовний час початку - 4:00 за київським часом.

Букмекери вважають американську тенісистку явною фавориткою поєдинку.

Коефіцієнти

  • Перемога Костюк - 6,50
  • Перемога Гофф - 1,15

Костюк - Гофф: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open

Це буде друга очна зустріч цих суперниць. Перша відбулась у січні 2022 року на хардовому турнірі в Аделаїді та завершилася з рахунком 6:3, 5:7, 6:3 на користь Гофф.

Нагадаємо, в матчі 1/8 фіналу Australian Open Костюк розгромила росіянку Марію Тімофєєву з рахунком 6:2, 6:1а Гофф з ідентичним рахунком упоралася з полькою Магдаленою Френх.

Костюк - Гофф: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open

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