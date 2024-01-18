Цуренко зіграє проти Соболенко на центральному корті Australian Open: розклад матчів українок на 19 січня

Розпочинається третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 січня, в Мельбурні відбудеться шостий ігровий день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

На корт вийдуть 2 представниці України: Леся Цуренко і Марта Костюк.

Розклад матчів українських тенісисток на 19 січня (3 раунд)

03:00. Леся Цуренко (33) - Аріна Соболенко (країна-терорист білорусь, 2), Rod Laver Arena, перший запуск.

Очні зустрічі - 1:2 (одна технічна перемога "нейтралки")

05:00. Еліна Аванєсян (країна-терорист росія, 74) - Марта Костюк (37), 1573 Arena, третій запуск.

Перша очна зустріч

Час - орієнтовний (київський)

Нагадаємо, в четвер свої матчі 2-го кола виграли Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

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