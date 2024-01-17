17 січня на корти Australian Open вийдуть Костюк та Цуренко: розклад матчів українок

Починається друге коло першого мейджора сезону!

Джерело - Чемпіон.

У середу, 17 січня, в Мельбурні відбудеться четвертий ігровий день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

На корт вийдуть 2 представниці України: Марта Костюк і Леся Цуренко.

Розклад матчів українських тенісисток на 17 січня (2 раунд)

05:30. Леся Цуренко (33) - Ребека Масарова (Іспанія, 91), Корт №7, третій запуск.

Перша очна зустріч

08:00. Марта Костюк (41) - Елізе Мертенс (Бельгія, 38), Kia Arena, четвертий запуск.

Очні зустрічі - 0:1

Час - орієнтовний (київський)

Нагадаємо, виступ на Australian Open продовжують Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Вони свої матчі 2-го кола зіграють у четвер, 18 січня.

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