17 січня на корти Australian Open вийдуть Костюк та Цуренко: розклад матчів українок

Джерело - Чемпіон.
У середу, 17 січня, в Мельбурні відбудеться четвертий ігровий день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.
На корт вийдуть 2 представниці України: Марта Костюк і Леся Цуренко.
Розклад матчів українських тенісисток на 17 січня (2 раунд)
05:30. Леся Цуренко (33) - Ребека Масарова (Іспанія, 91), Корт №7, третій запуск.
Перша очна зустріч
08:00. Марта Костюк (41) - Елізе Мертенс (Бельгія, 38), Kia Arena, четвертий запуск.
Очні зустрічі - 0:1
Час - орієнтовний (київський)
Нагадаємо, виступ на Australian Open продовжують Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Вони свої матчі 2-го кола зіграють у четвер, 18 січня.
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