Костюк переграла Лю на старті Australian Open

Марта Костюк з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії 2024.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (37) перемогла Клер Лю зі США (99) у першому колі Australian Open.

Матч тривав 2 години 5 хвилин. Марта 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів.

У наступному раунді українка зіграє проти Елізе Мертенс (28).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Перше коло, 15 січня

Марта Костюк (Україна) – Клер Лю (США) 6:3, 4:6, 6:1

Раніше Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона, а Світоліна обіграла Тайлу Престон.