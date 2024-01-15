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Костюк переграла Лю на старті Australian Open

Марта Костюк з перемоги стартувала на Відкритому чемпіонаті Австралії 2024.
Сьогодні 08:26 549 0
Костюк переграла Лю на старті Australian Open
Фото - Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (37) перемогла Клер Лю зі США (99) у першому колі Australian Open.

Матч тривав 2 години 5 хвилин. Марта 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів.

У наступному раунді українка зіграє проти Елізе Мертенс (28).

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло,  15 січня

Марта Костюк (Україна) – Клер Лю (США) 6:3, 4:6, 6:1

Раніше Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона, а Світоліна обіграла Тайлу Престон.

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