Костюк переграла Лю на старті Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (37) перемогла Клер Лю зі США (99) у першому колі Australian Open.
Матч тривав 2 години 5 хвилин. Марта 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів.
У наступному раунді українка зіграє проти Елізе Мертенс (28).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло, 15 січня
Марта Костюк (Україна) – Клер Лю (США) 6:3, 4:6, 6:1
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