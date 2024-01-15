Стародубцева поступилась Жабер на старті Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (152) програла представниці Тунісу Онс Жабер (6) у першому колі Australian Open.
Матч тривав 1 годину 8 хвилин. Стародубцева жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 2 з 4 брейк-пойнтів.
Українка вперше зіграла в основі турніру Grand Slam.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло, 15 січня
Онс Жабер (Туніс) - Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 6:1
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