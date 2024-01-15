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Стародубцева поступилась Жабер на старті Australian Open

Юлія Стародубцева програла шостій ракетці світу
Сьогодні 11:31 187 0
Стародубцева поступилась Жабер на старті Australian Open
#Жабер, #Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (152) програла представниці Тунісу Онс Жабер (6) у першому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин. Стародубцева жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 2 з 4 брейк-пойнтів.

Українка вперше зіграла в основі турніру Grand Slam.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло,  15 січня

Онс Жабер (Туніс) - Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 6:1

Раніше Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона, Світоліна обіграла Тайлу Престон, а Марта Костюк здолала Клер Лю.

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