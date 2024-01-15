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Калініна поступилась на старті Australian Open

Ангеліна Калініна не змогла вийти у друге коло турніру
Сьогодні 12:28 320 1
Калініна поступилась на старті Australian Open
Фото - Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (30) поступилась представниці Нідерландів Аранчі Рус (45) у першому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину  28 хвилин. Ангеліна 1 раз подала навиліт,  не допустила жодної подвійної помилки та використала 0 з 15 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло,  15 січня

Аранча Рус (Нідерланди) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:1, 6:0

Раніше Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона, Світоліна обіграла Тайлу Престон, Марта Костюк здолала Клер Лю, а Юрія Стародубцева поступилась Онс Жабер.

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