Калініна поступилась на старті Australian Open

Ангеліна Калініна не змогла вийти у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (30) поступилась представниці Нідерландів Аранчі Рус (45) у першому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин. Ангеліна 1 раз подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 0 з 15 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Перше коло, 15 січня

Аранча Рус (Нідерланди) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:1, 6:0

Раніше Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона, Світоліна обіграла Тайлу Престон, Марта Костюк здолала Клер Лю, а Юрія Стародубцева поступилась Онс Жабер.