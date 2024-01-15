Калініна поступилась на старті Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (30) поступилась представниці Нідерландів Аранчі Рус (45) у першому колі Australian Open.
Матч тривав 1 годину 28 хвилин. Ангеліна 1 раз подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 0 з 15 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Перше коло, 15 січня
Аранча Рус (Нідерланди) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:1, 6:0
Раніше Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона, Світоліна обіграла Тайлу Престон, Марта Костюк здолала Клер Лю, а Юрія Стародубцева поступилась Онс Жабер.