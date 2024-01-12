Ястремська, Стародубцева і Снігур дізналися суперниць на Australian Open 2024

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур отримали суперниць в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії 2024.

Як відомо, у фіналі відбору Ястремська в трьох сетах обіграла Маю Джонт з Австралії (6:2, 1:6, 6:4), Стародубцева також у трьох партіях виграла у чешки Габріели Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6 [10:4]), а Снігур перемогла австралійку Меддісон Інгліс (6:2, 5:7, 6:3).

У першому раунді основу на Ястремську чекає зустріч із Маркетою Вондроушовою з Чехії, у якої сьомий номер посіву на турнірі, Стародубцева змагатиметься з Онс Жабер із Тунісу, яка має шостий номер посіву, а Снігур поміряється силами з американкою Алішою Паркс.

Україна матиме рекордне представництво на Australian Open 2024.