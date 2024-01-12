Матч тривав 2 години 51 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№152 WTA) зуміла вийти в основну сітку Australian Open 2024.

У фіналі кваліфікації вона у трьох сетах перемогла чешку Габріелу Кнутсон (№168 WTA). Матч тривав 2 години 51 хвилину.

Стародубцева зробила один ейс, припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 5 із 20 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд A$34,226,200

Жінки

Кваліфікація, фінал

12 січня

Юлія Стародубцева (Україна) - Габріела Кнутсон (Чехія) 6:4, 1:6, 7:6 (7:2)

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