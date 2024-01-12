Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (№152 WTA) зуміла вийти в основну сітку Australian Open 2024.
У фіналі кваліфікації вона у трьох сетах перемогла чешку Габріелу Кнутсон (№168 WTA). Матч тривав 2 години 51 хвилину.
Стародубцева зробила один ейс, припустилася чотирьох подвійних помилок та використала 5 із 20 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, фінал
12 січня
Юлія Стародубцева (Україна) - Габріела Кнутсон (Чехія) 6:4, 1:6, 7:6 (7:2)
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!