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Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open

Сьогодні 08:40 307 0
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (№136 WTA) пробилася до основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У третьому колі кваліфікації українка переграла Меддісон Інгліс з Австралії. Матч тривав 2 години 7 хвилин. Снігур зробила 1 ейс, припустилася однієї подвійної помилки та використала 5 із 15 брейк-пойнтів.

Раніше кваліфікацію турніру подолали Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, фінал
12 січня

Дарина Снігур - Меддісон Інгліс (Австралія) 6:2, 5:7, 6:3

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