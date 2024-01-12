Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (№136 WTA) пробилася до основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У третьому колі кваліфікації українка переграла Меддісон Інгліс з Австралії. Матч тривав 2 години 7 хвилин. Снігур зробила 1 ейс, припустилася однієї подвійної помилки та використала 5 із 15 брейк-пойнтів.
Раніше кваліфікацію турніру подолали Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, фінал
12 січня
Дарина Снігур - Меддісон Інгліс (Австралія) 6:2, 5:7, 6:3
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