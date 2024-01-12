Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024

Матч тривав 1 годину і 45 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 96) вийшла в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2024 року.

У фіналі кваліфікації українка в трьох сетах обіграла 573-тю ракетку світу Маю Джонт (Австралія) за 1 годину і 45 хвилин.

Ястремська зробила один ейс, припустилася шести подвійних помилок та використала 5 із 5 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд A$34,226,200

Жінки

Кваліфікація, фінал

12 січня

Даяна Ястремська (Україна) [1] - Мая Джонт (Австралія) [WC] 6:2, 1:6, 6:4

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