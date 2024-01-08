Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокович, який виграв Підсумковий турнір, очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Лідер українського тенісу Віталій Сачко піднявся на одну позицію - 169. Ілля Марченко та Олексій Крутих залишилися у топ-300 рейтингу - 218-е і 298-е місця відповідно.
Рейтинг ATP
8 січня
1. Новак Джокович (Сербія) - 11055 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) - 8855
3. Даніїло Медведєв - 7555
4. Яннік Сіннер (Італія) - 6490
5. Андрій Рубльов - 5010
6. Александр Звєрєв (Німеччина) - 4275
7. Стефанос Ціціпас (Греція) - 4025
8. Хольгер Руне (Данія) - 3815
9. Губерт Гуркач (Польща) - 3320
10. Алекс де Мінор (Австралія) - 2950
....
169 (169). Віталій Сачко (Україна) - 369
218 (220). Ілля Марченко (Україна) - 286
298 (296). Олексій Крутих (Україна) - 180
392 (393). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 122
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