Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв Підсумковий турнір, очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Лідер українського тенісу Віталій Сачко піднявся на одну позицію - 169. Ілля Марченко та Олексій Крутих залишилися у топ-300 рейтингу - 218-е і 298-е місця відповідно.

Рейтинг ATP

8 січня

1. Новак Джокович (Сербія) - 11055 очок 2. Карлос Алькарас (Іспанія) - 8855 3. Даніїло Медведєв - 7555 4. Яннік Сіннер (Італія) - 6490 5. Андрій Рубльов - 5010 6. Александр Звєрєв (Німеччина) - 4275 7. Стефанос Ціціпас (Греція) - 4025 8. Хольгер Руне (Данія) - 3815 9. Губерт Гуркач (Польща) - 3320 10. Алекс де Мінор (Австралія) - 2950 .... 169 (169). Віталій Сачко (Україна) - 369 218 (220). Ілля Марченко (Україна) - 286 298 (296). Олексій Крутих (Україна) - 180 392 (393). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 122

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