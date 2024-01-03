Світоліна - Радукану: прогноз букмекерів на матч 2-го кола ASB Classic WTA 250

Українську тенісистку вважають явною фавориткою

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (25) зіграє проти Емми Радукану (301) з Великої Британії в другому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Матч відбудеться у четвер, 4 січня, на центральному корті четвертим запуском після гри Радовчич - грачьова. Орієнтовний час початку - 7:30 за київським часом.

Букмекери вважають українську тенісистку явною фавориткою поєдинку.

Коефіцієнти

Перемога Світоліної - 1,43

Перемога Радукану - 2,92

Світоліна - Радукану: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола ASB Classic WTA 250

Це буде перша очна зустріч цих суперниць.

У матчі першого кола Світоліна (6:4, 6:3) перемогла Возняцкі, а Радукану - Русе (6:3, 4:6, 7:5).