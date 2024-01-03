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Світоліна - Радукану: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола ASB Classic WTA 250

Гра відбудеться 4 січня
Сьогодні 09:16 142 0
Світоліна - Радукану: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола ASB Classic WTA 250
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (25) зустрінеться з британкою Еммою Радукану (301) в другому колі ASB Classic WTA 250 в Окленді, Нова Зеландія.

Матч відбудеться у четвер, 4 січня, на центральному корті четвертим запуском після гри Радовчич - грачьова. Орієнтовний час початку - 7:30 за київським часом.

Інформації про показ цієї гри українськими мовниками нема.

Плеєр із трансляцією з'явиться в цій новині незадовго до старту гри...

До цього тенісистки не зустрічалися.

У матчах першого кола Світоліна (6:4, 6:3) перемогла Возняцкі, а Радукану - Русе (6:3, 4:6, 7:5).

Світоліна: Рада, що почала новий рік з перемоги

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