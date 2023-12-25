Рейтинг ATP: Сачко піднявся на одну позицію

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокович, який виграв Підсумковий турнір, очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Лідер українського тенісу Віталій Сачко піднявся на одну позицію - 169. Ілля Марченко та Олексій Крутих залишилися у топ-300 рейтингу - 220-е і 296-е місця відповідно.
Рейтинг ATP
25 грудня
1. Новак Джокович (Сербія) - 11245 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) - 8855
3. Даніїло Медведєв - 7600
4. Яннік Сіннер (Італія) - 6490
5. Андрій Рубльов - 4805
6. Стефанос Ціціпас (Греція) - 4235
7. Александр Звєрєв (Німеччина) - 3985
8. Хольгер Руне (Данія) - 3660
9. Губерт Гуркач (Польща) - 3245
10. Тейлор Фріц (США) - 3100
....
169 (170). Віталій Сачко (Україна) - 360
220 (220). Ілля Марченко (Україна) - 286
296 (296). Олексій Крутих (Україна) - 182
393 (393). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 122
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