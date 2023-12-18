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Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 15:30 82772
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв Підсумковий турнір, очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Лідер українського тенісу Віталій Сачко зберіг 170-у позицію. Ілля Марченко та Олексій Крутих залишилися у топ-300 рейтингу - 220-е і 296-е місця відповідно.

Рейтинг ATP
18 грудня
1. Новак Джокович (Сербія) — 11245 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) — 8855
3. Даніїло Медведєв — 7600
4. Яннік Сіннер (Італія) — 6490
5. Андрій Рубльов — 4805
6. Стефанос Ціціпас (Греція) — 4235
7. Александр Звєрєв (Німеччина) — 3985
8. Хольгер Руне (Данія) — 3660
9. Губерт Гуркач (Польща) — 3245
10. Тейлор Фріц (США) — 3100
....
170 (170). Віталій Сачко (Україна) — 360
220 (220). Ілля Марченко (Україна) — 286
296 (296). Олексій Крутих (Україна) — 182
393 (393). Ерік Ваншельбойм (Україна) — 122

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