Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв Підсумковий турнір, очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Лідер українського тенісу Віталій Сачко зберіг 170-у позицію. Ілля Марченко та Олексій Крутих залишилися у топ-300 рейтингу - 220-е і 296-е місця відповідно.

Рейтинг ATP

18 грудня

1. Новак Джокович (Сербія) — 11245 очок 2. Карлос Алькарас (Іспанія) — 8855 3. Даніїло Медведєв — 7600 4. Яннік Сіннер (Італія) — 6490 5. Андрій Рубльов — 4805 6. Стефанос Ціціпас (Греція) — 4235 7. Александр Звєрєв (Німеччина) — 3985 8. Хольгер Руне (Данія) — 3660 9. Губерт Гуркач (Польща) — 3245 10. Тейлор Фріц (США) — 3100 .... 170 (170). Віталій Сачко (Україна) — 360 220 (220). Ілля Марченко (Україна) — 286 296 (296). Олексій Крутих (Україна) — 182 393 (393). Ерік Ваншельбойм (Україна) — 122 ✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

