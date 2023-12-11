Головне
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною
Сьогодні 12:27 1840
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 13:38 81734
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:33 946
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 11:07 347713 6
Довбик та Циганков допомогти Жироні перемогти Барселону: результати матчів 16 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 941
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова
Вчора 22:30 1502
Миколенко - найкращий лівий захисник світу: уболівальники в захваті від гри українського футболіста
Вчора 22:06 1146
Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу
Вчора 21:00 1043
Челсі Мудрика поступився Евертону Миколенка: результати матчів 16 туру АПЛ
Вчора 20:24 585
Романчук здобув другу бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 20:09 391
Прямі трансляції

Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 13:38 81734
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв Підсумковий турнір, очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Лідер українського тенісу Віталій Сачко зберіг 171-у позицію. Олексій Крутих повернувся до топ-300 і займає 296-у сходинку.

Рейтинг ATP
11 грудня
1. Новак Джокович (Сербія) — 11245 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) — 8855
3. Даніїло Медведєв — 7600
4. Яннік Сіннер (Італія) — 6490
5. Андрій Рубльов — 4805
6. Стефанос Ціціпас (Греція) — 4235
7. Александр Звєрєв (Німеччина) — 3985
8. Хольгер Руне (Данія) — 3660
9. Губерт Гуркач (Польща) — 3245
10. Тейлор Фріц (США) — 3100
....
170 (171). Віталій Сачко (Україна) — 360
220. Ілля Марченко (Україна) — 286
295 (296). Олексій Крутих (Україна) — 182
393. Ерік Ваншельбойм (Україна) — 122

При підтримці партнера спецпроєкту iGaming Champion Favbet.

Популярне зараз
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 16617
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова 1502
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 347713 6
Миколенка визнали найкращим гравцем матчу Евертон - Челсі Миколенка визнали найкращим гравцем матчу Евертон - Челсі 1295
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8169
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною 1840
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13706
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69774
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3101 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22174
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25953 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308444