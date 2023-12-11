Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Серб Новак Джокович, який виграв Підсумковий турнір, очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Лідер українського тенісу Віталій Сачко зберіг 171-у позицію. Олексій Крутих повернувся до топ-300 і займає 296-у сходинку.
Рейтинг ATP
11 грудня
1. Новак Джокович (Сербія) — 11245 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) — 8855
3. Даніїло Медведєв — 7600
4. Яннік Сіннер (Італія) — 6490
5. Андрій Рубльов — 4805
6. Стефанос Ціціпас (Греція) — 4235
7. Александр Звєрєв (Німеччина) — 3985
8. Хольгер Руне (Данія) — 3660
9. Губерт Гуркач (Польща) — 3245
10. Тейлор Фріц (США) — 3100
....
170 (171). Віталій Сачко (Україна) — 360
220. Ілля Марченко (Україна) — 286
295 (296). Олексій Крутих (Україна) — 182
393. Ерік Ваншельбойм (Україна) — 122
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