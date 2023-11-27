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Рейтинг ATP: Сачко втратив п'ять позицій

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 13:37 79669
Рейтинг ATP: Сачко втратив п'ять позицій
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Серб Новак Джокович, який виграв Підсумковий турнір, очолює рейтинг. Карлос Алькарас займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Лідер українського тенісу Віталій Сачко втратив п'ять позицій.

Рейтинг ATP
27 листопада
1. Новак Джокович (Сербія) — 11245 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія) — 8855
3. Даніїл Медведєв — 7600
4. Яннік Сіннер (Італія) — 6490
5. Андрій Рубльов — 4805
6. Стефанос Ціціпас (Греція) — 4235
7. Александр Звєрєв (Німеччина) — 3985
8. Хольгер Руне (Данія) — 3660
9. Губерт Гуркач (Польща) — 3245
10. Тейлор Фріц (США) — 3100
....
171 (166). Віталій Сачко (Україна) — 360
219 (218). Ілля Марченко (Україна) — 286
303 (237). Олексій Крутих (Україна) — 175
379 (383). Ерік Ваншельбойм (Україна) — 124

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